Ingrid Martins e Lechemia viram e vão à final em Parma

Ingrid Martins vai para a sua quarta final do WTA na carreira. Nesta sexta-feira (17), a terceira melhor brasileira no ranking de duplas conseguiu se classificar à decisão do WTA 125 de Parma, na Itália. Ingrid tem como parceria a francesa Elixane Lechemia. Juntas, elas derrotaram a parceria da tcheca Jesika Male?ková e da suíça Conny Perrin de virada na semifinal com 6[5]/7, 6/1 e 10-8.

Com isso, Ingrid Martins vai disputar sua quarta final do circuito profissional da WTA na carreira. Atualmente na posição 57 da lista de duplistas, a brasileira já disputou decisões em Montevideo (2022), Bad Hamburgo (2023) e Rabat (2023). Nessas finais, conseguiu vencer no Uruguai e no Marrocos. Na decisão do WTA 125 de Parma, Ingrid e Lechemia têm pela frente a parceria da cazaque Anna Danilina e da russa Irina Khromacheva. O confronto decisivo vai reunir as duas duplas melhores ranqueadas na cidade italiana, com a brasileira e a francesa como cabeças de chave 2, enquanto as tenistas da Rússia e Cazaquistão como número 1.