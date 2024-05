Paôla Reis e Pedro Queiroz vão às quartas no Mundial de BMX

No primeiro dia de disputa do Mundial de BMX Racing, nos Estados Unidos, os brasileiros Paôla Reis e Pedro Vinícius de Queiroz se classificaram às quartas de final da categoria Elite do torneio. Ambos retornam às pistas já neste sábado (18), a partir das 15h28, no horário de Brasília. Entre os jovens ciclistas, Guylherme Carneiro e Thales Schüler também seguem vivos nos níveis Sub-23 e Júnior, respectivamente.

No feminino, Paôla avançou para as quartas da competição após brilhar na disputa da primeira rodada. Ela completou a sua bateria na segunda colocação geral, com o tempo de 33s978, ficando atrás apenas da britânica Beth Shriever, atual campeã olímpica e mundial da modalidade. Na fase mais aguda do Mundial, a brasileira irá encarar outras sete ciclistas em busca de uma vaga na semifinal.

Já entre os homens, Pedro Queiroz foi o destaque brasileiro no Mundial de BMX. Com uma terceira posição na sua chave (marca de 33s992), ele avançou diretamente às oitavas. Mais tarde, Pedro conseguiu um resultado ainda melhor na etapa seguinte, completando o trajeto em 33s763 e terminando em segundo lugar. O brasileiro fechou atrás do francês Romain Mahieu.