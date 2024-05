Ela quer brilhar

Rebeca disputará em Paris-2024 a terceira edição olímpica da carreira. Em Tóquio-2020, ela faturou as duas primeiras medalhas olímpicas da ginástica artística feminina brasileira, com um ouro no salto e uma prata no individual geral. A paulista de 25 anos ajudou o Brasil a assegurar a vaga olímpica na capital francesa depois do histórico vice-campeonato mundial por equipes no ano passado.

Além desta prata, Rebeca Andrade ainda foi vice-campeã mundial no individual geral e no solo, no ano passado. Além disso, faturou um bronze na trave e um ouro no salto, superando inclusive a lenda Simone Biles. Em edições mundiais anteriores, a brasileira já havia faturado outro ouro no salto (2021), um ouro no individual geral (2022), prata nas barras assimétricas (2022) e bronze no solo (2023).

Com medalhas mundiais em todas as provas possíveis da ginástica artística, Rebeca chega credenciada para muitos pódios em Paris. "Eu quero muito poder brilhar, poder ser gigante, fazer as melhores apresentações que eu puder nessa Olimpíada, porque eu estou treinando bastante. Mas também vou entender se as coisas não acontecerem da forma como eu quero", falou a atleta do Flamengo.

"É importante que as pessoas entendam isso. Às vezes, vencer não é só estar no pódio. Você não sabe o que a pessoa precisou passar para estar ali. Bater os seus recordes, vencer a si mesmo diariamente. Tem gente que não vai estar com a cabeça tão boa, tem gente que vai sentir a pressão muito forte. E se pra quem assiste já é difícil, imagina pra gente que treina pra caramba", finalizou.