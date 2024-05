Seleção brasileira estreia na Eidhoven Cup neste sábado

A seleção brasileira de boxe estreia neste sábado na Eidhoven Cup, na Holanda, torneio que faz parte do circuito da World Boxing. A equipe será representada pelos dez atletas já classificados para os Jogos Olímpicos. Beatriz Ferreira, Tatiana Chagas, Jucielen Romeu, Bárbara dos Santos e Luiz Oliveira estreiam nas quartas de final, enquanto Michael Douglas, Wanderley Pereira, Keno Marley, Abner Teixeira e Caroline Almeida entram direto nas semifinais. A competição terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

World Boxing Challenge: Eindhoven Boxcup 2024 (Day 1, Session 1)

A Eidhoven Cup, que conta com a participação de mais de 150 boxeadores de 16 países, terá as quartas de final neste sábado, as semifinais no domingo e as finais na segunda. A participação na competição faz parte da preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.