Jovane Guissone é campeão no Pan-Americano de Paraesgrima

No florete B do Pan-Americano, o Brasil subiu ao pódio com Lenilson Oliveira faturando a medalha de bronze. Ele acabou superado pelo norte-americano Byron Branch na semifinal, que se sagrou campeão no jogo seguinte. O argentino Carlos Freitas levou a prata, enquanto William Schoonover ficou com o outro bronze.

Espada feminina

Além das medalhas no masculino, o Brasil também subiu ao pódio com as mulheres no Pan-Americano de Paraesgrima nesta sexta-feira. Na espada B, Mônica Santos levou o bronze ao parar na semifinal diante da colombiana Francia Rojas por 15 a 11. Na categoria A da arma, Carminha Oliveira e Rayssa Veras também terminaram na terceira posição. Nas semis, Rayssa perdeu da norte-americana Jataya Taylor (15 a 9), enquanto Carminha foi superada pela Amber Briar (15 a 12).