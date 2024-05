Vanessinha faz dois e Cruzeiro derrota o Santos pelo Brasileiro

Vitória das Cabulosas! Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro visitou o Santos no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes-SP, e superou o adversário por 3 a 1. A equipe de Belo Horizonte conquistou sua quinta vitória no torneio e subiu para o top-4 da classificação geral. Mais cedo, o Botafogo bateu o Avaí/Kindermann e se afastou da zona de rebaixamento.

Sobre a partida No começo do confronto, o Cruzeiro suportou a pressão inicial do time paulista e abriu o placar com a ponta Vanessinha. Ela recebeu um ótimo lançamento dentro da área e finalizou no canto na marca de 25 minutos. Mais tarde, aos 38, a paraguaia Fabiola Sandoval cruzou da direita e a volante Rafa Andrade apareceu como elemento surpresa para ampliar. Atrás do placar, o Santos partiu para o ataque em busca de diminuir a diferença imposta pelo adversário. A veterana atacante Ketlen cobrou uma penalidade na trave, mas a meio-campista Karla Alves aproveitou o rebote e deixou o seu. No entanto, as Cabulosas fizeram o seu terceiro gol na partida com Vanessinha, que limpou a defesa e marcou aos 23 minutos da segunda etapa.