Atlético-MG é sufocado e perde para Sport, mas avança graças a jogo de ida

Barletta, do Sport, celebra gol marcado sobre o Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil Imagem: Marlon Costa/AGIF

Pedro Lima e Scarpa ficam no quase. O Sport, por pouco, não ampliou a vantagem e empatou o placar agregado com Pedro Lima, que completou linda jogada construída de pé em pé e bateu cruzado com força excessiva. Scarpa respondeu pouco tempo depois para o Atlético-MG após passe de Igor Gomes, mas chutou para fora.

Galo se salva. Elétrico, o time de Mariano Soso desperdiçou ótimas chances pouco antes do intervalo: aos 42 minutos, Barletta se livrou da marcação e iniciou lindo contra-ataque antes de acionar Romarinho, que invadiu a área e não calibrou a pontaria. No minuto seguinte, foi a vez de Dalbert receber de Pedro Lima e finalizar — desta vez, a bola desviou na zaga atleticana antes de sair por cima do gol.

Paulinho marca, mas gol é anulado. O Atlético-MG voltou do intervalo mais ligado e até balançou as redes com Paulinho, que tabelou com Vargas e deslocou Caíque França da entrada da área. O lance, no entanto, acabou anulado quase cinco minutos depois pelo árbitro Braulio da Silva Machado. O motivo? Falta em cima do meio-campista Felipe, do Sport, ainda na defesa mineira.

Paulinho em ação durante Sport x Atlético-MG, partida da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Vargas, atacante, salva como zagueiro. O atacante da equipe de Milito virou quase que um goleiro em meio a um bate-rebate dentro da área de Everson aos 22 minutos: após cruzamento, Gustavo Coutinho escorou para o meio e Felipe, livre, fuzilou antes de o camisa 11 do Galo afastar quase em cima da linha.