Pinheiros estreia com vitória no Sul-Centro Americano

Nesta terça-feira (21), teve início mais uma edição do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes de handebol feminino. A disputa acontece em São José-SC, reunindo times de Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O Pinheiros estrou com vitória sobre o argentino Jockey Club, enquanto o anfitrião Nacional ficou no empate diante do chileno Ovalle.

O jogo entre Pinheiros e Jockey Club abriu o Campeonato Sul-Centro Americano. O primeiro tempo da partida foi equilibrado, com a equipe brasileira liderando por apenas um gol (12 a 11). Mas na segunda metade do jogo, o Pinheiros disparou no placar, vencendo o confronto por 27 a 18. "Jogo de estreia sempre é bem difícil, pois além da ansiedade normal que sentimos pré-jogo havia também a questão de ser o primeiro jogo da competição contra uma equipe que não havíamos jogado em nenhuma das outras edições do Sul-Centro. Primeiro tempo tenso com alguns erros defensivos e ofensivos, mas após algumas substituições conseguimos encerrar a primeira parte com um gol a frente. Após uma boa conversa no vestiário voltamos em quadra com outra postura e abrimos uma vantagem de oito gols e então foi só administrar o placar até o final", avaliou a pivô Lívia Ventura.