Flamengo bate Bauru fora de casa e fica perto da final do NBB

Em um Panela de Pressão lotado, o Flamengo conseguiu um resultado importante na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe comandada por Gustavo de Conti garantiu mais uma vitória contra o Bauru Basket. Nesta terça (21), o Flamengo derrotou o time paulista por 88 a 65 para abrir 2 a 0 na série de até cinco jogos. Caso vença o duelo desta quinta-feira (23), o time rubro-negro avança para mais uma final do NBB.

No primeiro jogo entre Flamengo e Bauru no Rio de Janeiro, o time carioca venceu por 92 a 61. E a equipe venceu mais uma vez por uma larga vantagem. A partida até começou parelha, com os times próximos no placar no primeiro quarto. Mas no período seguinte, o Flamengo começou a ampliar a vantagem, com destaque para os 24 a 8 da parcial do terceiro quarto. Com um ótimo aproveitamento na defesa e nos arremessos de quadra, o Flamengo garantiu ao final uma vitória por 23 pontos de diferença.

Olivinha foi o cestinha do Flamengo na partida com 21 pontos, seguido por Maique com 13. Scott Machado (12 pontos e 10 assistências) e Devon Scott (12 pontos e 10 rebotes) chegaram no duplo-duplo. Do lado do Bauru, o veterano Alex Garcia foi o principal destaque do time com 18 pontos, seis rebotes e oito assistências.