Gabriela Cé vira contra britânica e segue adiante no W75 de Grado

Brasil brilhando na Itália! A tenista gaúcha Gabriela Cé derrotou adversária britânica, de virada, e se classificou para a terceira rodada do qualificatório do W75 de Grado. A brasileira de 31 anos, atual 438ª colocada do ranking de simples da WTA, enfrentará a russa Amina Anshba na próxima fase. No Challenger de Augsburg, na Alemanha, Daniel Dutra Silva caiu na fase de 16 avos de final.

Em confronto de mais de três horas de duração, Gabriela superou Freya Christie, da Grã-Bretanha, pelo placar de 2 a 1 (4/6, 7/6 [9/7] e 6/4). Com três quebras na primeira parcial, a tenista europeia largou em vantagem no duelo. Depois, a brasileira reverteu um incrível 4 a 1 no set e levou a disputa para o tie-break, onde levou a melhor por 9/7. Por fim, uma dupla falta de Freya anotou um break para a gaúcha, que confirmou o seu serviço para ficar com a vitória. Com a classificação, Gabriela Cé avançou para encarar a russa Amina Anshba, de 24 anos de idade. Atual 558ª colocada do ranking mundial, ela possui dois títulos de torneios WTA 125 na carreira, ambos na chave de duplas. O jogo ocorrerá nos próximos dias, ainda sem data e horário definidos. Quem vencer seguirá para a quarta rodada, onde ainda precisará de mais duas vitórias para integrar a chave principal.