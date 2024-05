Assista ao vivo: Corinthians x Taubaté pelo Paulistão feminino

🔴 CORINTHIANS X AD TAUBATÉ | AO VIVO E COM IMAGENS | PAULISTÃO FEMININO SICREDI

O Corinthians tenta se tornar o maior campeão da história do Campeonato Paulista de futebol feminino. As Brabas já conquistaram quatro vezes a competição, mesmo número do Santos e do Juventus. A equipe chega embalada ao início do Estadual depois de ter sido campeã da Supercopa e de liderar de forma invicta o Campeonato Brasileiro. Estarão na disputa Corinthians, Ferroviária, Marília, Palmeiras, Pinda, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos, São José, São Paulo e Taubaté. Na partida de estreia, realizada hoje de tarde, o Red Bull Bragantino empatou com o São José em 0 a 0.