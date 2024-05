Atletas citam saque cubano como ponto para derrota na VNL

O Brasil perdeu sua partida de estreia na Liga das Nações de vôlei masculino. Em jogo que marcou a reestreia de Bernardinho no comando da equipe, a seleção perdeu para Cuba por 3 sets a 1 (25/23, 27/29, 25/20 e 25/21), na noite desta terça-feira (22). Após a partida, os jogadores brasileiros analisaram o duelo e entenderam que o forte saque cubano e um bloqueio agressivo foram os pontos chaves para a derrota verde-amarela na VNL.

"Eles foram melhores do que a gente, foram mais agressivos no saque e tiveram mais êxito nos contra-ataques. Eles foram mais voluntariosos do que a gente e isso não pode acontecer. Hoje talvez tenha sido importante para nós entendermos que a pancadaria é essa, que a gente precisa defender mais, contra-atacar melhor. São coisas que precisamos melhorar para esses três próximos jogos aqui e para os nossos próximos três meses", falou o capitão Bruninho.

"A gente teve alguns desajustes, erros individuais, de técnica individual de bloqueio, bolas passando no meio do braço, batendo e entrando no nosso campo. É um time difícil de bloquear, que vem sempre com o braço pesado no ataque", falou Flávio. "Eles sacaram melhor que a gente o jogo inteiro e o bloqueio deles foi melhor. Eles souberam trabalhar melhor os momentos e saímos perdendo nessa partida", completou Lucarelli.