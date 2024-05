Corinthians, Santo André e Sampaio vencem em rodada tripla

Na noite desta terça-feira (21), foram realizados três jogos da Liga de Basquete Feminino (LBF). No Maranhão, o vice-líder Sampaio Basquete derrotou o Unisociesc Blumenau por 89 a 59. Já em São Paulo, Corinthians venceu o Pontz/São José por 79 a 72, enqunato Santo André ganhou do Unimed Campinas por 68 a 63.

Com um bom rendimento nos arremessos de quadra, o Sampaio Basquete disparou no placar já no primeiro tempo contra Blumenau, vencendo o jogo por 45 a 30 no intervalo. O time diminuiu a intensidade no ataque nos últimos dois quartos, mas manteve a larga vantagem no placar para confirmar a vitória por 30 pontos. A pivô Trinity Baptiste foi a MVP da partida com 24 de eficiência e 21 pontos. Ela foi a cestinha do jogo ao lado de Maria Carolina do Blumenau.

Confrontos paulistas

No primeiro duelo paulista da noite, Pontz/São José e Corinthians se enfrentaram no Vale do Paraíba. O Timão liderou a maior parte do jogo, dominando os rebotes e aproveitando alguns contra-ataques para conseguir o triunfo por cinco pontos. Tainá Paixão comandou o ataque do Corinthians com 24 pontos, seguida pela pivô Gil com 17. Do lado de São José, Nanu e Ibukounoluwa Awe foram as maiores pontuadoras do time com 13 pontos cada.