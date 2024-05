Sucesso comercial: Darlan Souza atrai patrocínios após 'explodir' no vôlei

Darlan 'explodiu' nas redes sociais. Atualmente, o atleta tem mais de 492 mil seguidores em sua conta no Instagram. A maior parte surgiu após ele se destacar no Pré-Olímpico de vôlei, disputado no ano passado.

Ele é novo, gosta de e-sports, faz com as mãos o gesto do Naruto… Tudo isso cria pontos de conexão com o público mais jovem. O fato dele ser um talento, quebrar recordes, forma um perfil que atrai muita audiência. O mais interessante é que ele tem certeza de que precisa cuidar da sua imagem, do seu trabalho, não apenas para ter um reconhecimento publicitário, mas prioritariamente para evoluir na sua profissão. Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência responsável por cuidar da parte comercial da carreira de Darlan

Esperança da seleção

Darlan foi convocado pelo técnico Bernardinho para os jogos da seleção brasileira na Liga das Nações de vôlei. Ele também deve estar na lista dos jogadores convocados para as Olimpíadas de Paris.

A vaga olímpica também passa muito por Darlan. Durante o Pré-Olímpico, disputado no ano passado, o atleta foi fundamental na campanha que terminou com a classificação brasileira.

Fora da seleção, Darlan foi destaque no Sesi-SP. O jogador foi eleito o MVP da última edição da Superliga, na qual se sagrou campeão juntamente com a equipe paulista.