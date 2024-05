Tati revela treinos de capacete em ondas dos Jogos de Paris: 'Bem perigosa'

Planejamento para Olimpíada: "Acho que aprendi muito com as últimas Olimpíadas. Era um tempo bem estranho por causa da covid, e a gente teve essa esperança que ia acontecer em 2020, mas não aconteceu e foi em 2021. Acho que minha mente não estava tão preparada como hoje. Estamos nos preparando desde novembro do ano passado fisicamente e psicologicamente também. Esse ano estou me sentindo um pouquinho mais preparada. E fora disso, Teahupoo é um lugar que consegui ficar por bastante tempo já flutuando na onda, conhecendo as pessoas. Então, realmente me sinto super em casa aqui. Para mim, acho que está tudo diferente comparado com a última edição das Olimpíadas. Estou realmente fazendo tudo o que posso para ficar pronta naquele momento".

Ano com WSL e Olimpíadas: "Acho que eu e o Gabriel Medina temos o mesmo pensamento. Estamos aqui para ganhar cada etapa que formos competir, tendo as Olimpíadas ou não. Estamos sempre com esse objetivo de ganhar cada bateria que a gente está dentro".

Quais os ajustes foram feitos para a onda de Teahupoo?: "Adicionei volume. Para mim, especificamente, tenho dificuldade de identificar a onda antes de chegar em mim. E, às vezes, tenho problemas fazendo um drop atrasado. Então, meu foco é identificar a onda bem antes e chegar na onda cedo, fazer um drop que eu possa cavar e fazer a linha que eu quero. Especialmente nessa onda de Teahupoo, porque se você está tentando pegar um tubo, você tem que ter a linha certinha entrando e saindo do tubo. São coisas bem específicas mesmo".

Passar experiência para Luana Silva e Tainá Hinckel: "Primeiramente, é uma honra gigante fazer parte desse time, é muito legal. Estamos como uma família, isso traz muita felicidade e confiança para todo mundo que está fazendo parte. Sou mais velha do que elas, então sinto que realmente estou mostrando o caminho um pouquinho. Espero estar mostrando e inspirando elas de uma forma bem positiva. Nunca vai ter um caminho certo sempre, mas quero sempre que a Tainá e a Luana tenham o maior sucesso possível na carreira delas. Estou aqui lutando para elas e elas por mim, e tenho certeza que a gente está sempre nesse mesma vibe de querer o melhor uma para outra".