Victoria, Leo e Henrique avançam no WTT Contender Rio

Nesta terça-feira (21), aconteceu mais uma rodada de jogos do qualifying do WTT Contender Rio, na Arena Carioca 1. Apenas três brasileiros seguem vivos em busca de uma vaga na chave principal da competição. Victoria Strassburger venceu no feminino, enquanto Henrique Noguti e Leonardo Izuka ganharam no qualifying masculino. Já nas duplas mistas, quatro duplas brasileiras perderam no jogo que definia os classificados para a chave principal.

No torneio masculino de simples, dez brasileiros entraram em quadra nesta terça-feira pela segunda rodada do qualifying, mas apenas dois deles venceram. Henrique Noguti derrotou o chileno Gustavo Gomez por 3 a 1, com parciais de 9/11, 11/5, 12/10 e 11/9. Em seguida, Leonardo Izuka ganhou uma batalha de cinco sets contra o belga Adrien Rassenfosse. Leo venceu o jogo por 3 a 2, com parciais de 11/5, 8/11, 13/11, 8/11 e 11/5. Gustabo Tsuboi, Carlos Ishida, Hamilton Yamane, Kim Iwasaki, Allan Sarmento, Joon Shim, Abimael Menezes, Rafael Turrini e Luca Kumahara perderam os seus confrontos e estão eliminados da competição. Na simples feminina, Victoria Strassburger foi a única brasileira que venceu nesta terça, avançanco para a terceira rodada do qualifying. Ela derrotou a canadense Ivy Liao por 3 a 1, com parciais de 9/11, 11/9, 11/9 e 12/10. Sofia Kano, Beatriz Fiore, Karina Senaga, Jessica Prates, Abigail Menezes e Sabrina Miyabara também foram para a mesa, mas perderam os seus jogos da segunda fase do qualifying do WTT Contender Rio.