Fernanda Yara e Bartolomeu Chaves levam o ouro nos 400m

A delegação brasileira ganhou mais duas medalhas de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe, no Japão. Fernanda Yara conquistou o bicampeonato nos 400m T47, enquanto Bartolomeu Chaves foi o campeão nos 400m T37. Dessa forma, o Brasil chega a 16 medalhas de ouro na competição, superando os 14 ouros conquistados no Mundial de 2023 em Paris.

O Brasil teve duas atletas na final dos 400m T47 (para atletas com deficiências nos membros superiores). Atual campeã mundial, Fernanda Yara fez uma disputa intensa na primeira metade da prova contra a venezuelana Lisbeli Vera. Mas nos 100m finais, a brasileira disparou para conquistar a medalha de ouro om um tempo de 57s35, contra 58s09 de Vera. Petra Luteran, da Hungria, completou o pódio com 58s35. Maria Clara Augusto também correu a prova e terminou no quinto lugar, com um tempo de 59s20. Em seguida, na final dos 400m masculino T37 (para atletas com paralisia cerebral), com Bartolomeu Chaves na pista. O brasileiro começou mais atrás na prova, passando em quarto lugar na altura dos 200 metros. Mas na segunda metade da prova, Bartolomeu arrancou para a primeira colocação, garantindo mais um ouro para o Brasil. Ele fechou a prova em 50s74, conseguindo uma nova melhor marca pessoal. O russo Andrei Vdovin, com 50s84, e o tunisiano Amen Tissaoui, com 51s32, completaram o pódio.