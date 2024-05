Corinthians: Juca detalha denúncia de laranja na transação com a Vai de Bet

O descobrimento da laranja: "Aí descobre-se que esta empresa do Cassundé fez outros dois depósitos por pix, em quantias semelhantes, 500 mil numa e 400 mil noutra para uma empresa chamada NeoWay. Aí você vai ver quem é o dono da NeoWay e aparece o nome de uma mulher, Edna Oliveira dos Santos. Dá-se o endereço de uma rua na vila Olímpia, vai-se lá, era uma rua fulana de tal, número tal, apartamento tal. O prédio existe, a rua existe, o apartamento não, e nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se no endereço da NeoWay, é num prédio na Avenida Paulista, esses prédios que tem escritórios de coworking, e a recepcionista diz que nunca apareceu ninguém da NeoWay no prédio. Vai-se atrás da dona Edna e descobre-se que ela mora em Peruíbe, uma mulher muito pobre que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela, estejam sendo usados nesta NeoWay, que recebeu dois pagamentos na casa dos 500 mil".

'Empresa fantasma com esquema de lavagem de dinheiro': "Aí o Corinthians diz que não tem nada a ver com o que o intermediário fez depois que recebeu o dinheiro dele e não estranha nem o açodamento para pagar o intermediário e nem as indicações. Quem indicou, quais são os amigos, nada. E o presidente começa a construir cortinas de fumaça — patrocínio da Emirates, vai mudar o nome do estádio, agora Gabigol também vem porque brigou com o Flamengo, quem sabe o Romarinho, que terminou o contrato no mundo árabe. E o o Corinthians está em meio a esse escândalo esperando se o Conselho Deliberativo não agir, que o Ministério Público aja, porque estamos diante de uma empresa fantasma. Aí tem um esquema de lavagem de dinheiro, está na cara que alguém recebeu duas quantias vultosas como essas. Siga o dinheiro, há que se saber onde é que está, quem foi que recebeu esse dinheiro".

