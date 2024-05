Fortaleza bate o UDA e mantém boa fase no Brasileiro Sub-20

Em confronto que abriu a oitava rodada do Brasileiro Sub-20 de futebol feminino, o Fortaleza derrotou o UDA, de Alagoas, pelo placar de 2 a 0. O resultado foi a sexta vitória consecutiva do time cearense na competição, que, agora, assumiu a liderança do grupo C. No torneio masculino, Bahia e Palmeiras tiveram partida adiada por conta da chuva.

A centroavante Tainá, de apenas 17 anos, anotou os dois gols do triunfo do Leão do Pici sobre o clube alagoano. Com 21 pontos conquistados, elas ultrapassaram o Flamengo e pularam para a primeira colocação da chave. O Mengão enfrentará o clássico carioca contra o Botafogo nesta quarta-feira (22), às 15h. O UDA, por sua vez, segue na lanterna do grupo D, agora com sete derrotas em oito partidas disputadas. Chuva adia partida entre Bahia e Palmeiras pelo Brasileiro Sub-20 Na disputa masculina do Brasileiro Sub-20, Bahia e Palmeiras entraram em campo, mas tiveram seu confronto adiado, graças à forte chuva que caiu na cidade de Salvador durante esta terça-feira (21). No momento da paralisação, o Verdão estava vencendo por 1 a 0. O duelo será retomado já na quarta (22), ainda sem horário definido.