Ana Paula Rodrigues revela sonho de disputar sua quinta Olimpíada

Participar de uma edição de Jogos Olímpicos é algo reservado para um número seleto de atletas no mundo. No Brasil, a mulher com mais participações no evento multiesportivo é Jaqueline Mourão, presente em cinco campeonatos de inverno (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) e três de verão (2004, 2008 e 2020). Com mais de uma década de seleção brasileira de handebol na carreira, Ana Paula Rodrigues integrou o elenco do Brasil nos Jogos de Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Para o Programa Sem Limites, ela revelou o desejo de fazer parte do time na Olimpíada de Paris.

https://www.youtube.com/watch?v=jP2myLpbtqs

Recuperação visando Paris

"Estou numa situação muito complicada agora, porque me lesionei no Mundial. É uma lesão difícil de recuperação, o tempo até Paris é pouco, mas eu estou fazendo de tudo, estou fazendo a minha parte, do que depender de mim, do que eu preciso fazer para estar lá, eu vou fazer. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas eu quero muito", relatou Ana. Ela sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho durante o confronto contra a Argentina, válido pela fase principal do Mundial de 2023, que ocorreu no final do ano.