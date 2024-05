Julia Kudiess tem lesão de LCA confirmada e vai passar por cirurgia

O Minas Tênis Clube confirmou nesta terça-feira (21) que a lesão sofrida pela central Julia Kudiess trata-se de uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). Com isso, a jogadora de 21 anos terá que passar por cirurgia no joelho direito, que acontecerá já nesta quarta-feira (22), sob acompanhamento da equipe multidisciplinar do clube.

Julia Kudiess se machucou no último domingo (19), durante a última partida da primeira semana da Liga das Nações de vôlei feminino. Ainda no início do primeiro set do duelo contra a Sérvia, ela saltou para marcar um ponto e, quando aterrissou, se desequilibrou e já levou a mão ao joelho. Imediatamente, deixou a quadra e não voltou mais para o jogo.

Em alguns momentos, chorou copiosamente no banco de reservas. A jogadora recebeu o apoio de suas companheiras e dos torcedores no Maracanãzinho, que entoaram seu nome ao final do jogo. No entanto, Julia precisou deixar o ginásio com a ajuda de uma cadeira de rodas. Ela foi direto para um hospital, onde realizou exames, que constaram uma lesão ligamentar.