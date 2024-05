Brasil é bronze no Contrarrelógio Júnior do Pan-Americano

O ciclismo brasileiro garantiu sua primeira medalha no Campeonato Pan-Americano de ciclismo de estrada, que está sendo realizado na cidade de São José dos Campos-SP. Na categoria Júnior, o baiano Luiz Fernando de Almeida conquistou o bronze na prova de Contrarrelógio Individual, com o tempo de 31min35s399. Título para o colombiano Robinson Quijano (30min04s770), seguido do equatoriano Mateo Ramírez (30min49s114).

"Estar representando a seleção é uma grande honra e estou muito feliz em terminar com uma medalha. A prova foi dura, com muitos adversários bons, mas graças a Deus eu estava me sentindo bem e consegui entregar o meu melhor dentro da pista. Gostaria de agradecer à confederação pela oportunidade, e agora é descansar e já focar na prova de resistência", destacou Luiz Fernando. O também brasileiro Miguel Bessani fechou na sétima posição, com a marca de 33min00s00. Outras provas Nas demais categorias, os ciclistas estrangeiros levaram a melhor. Na categoria Elite, o ouro ficou com a experiente estadunidense Ambar Neben, com o tempo de 31min40s488. Lauren Stephens (32min23s733), também dos Estados Unidos, foi a segunda colocada, enquanto a chilena Aranza Villalón (33min26s828) levou o bronze. O melhor resultado do Brasil na prova foi de Ana Paula Polegatch, que acabou em oitavo lugar (35min42s00). Taise Benato terminou em 12º.