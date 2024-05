Seleção masculina busca entrosamento na VNL visando Paris

Contando com o retorno de Bernardinho ao comando da comissão técnica, a seleção brasileira de vôlei masculino quer utilizar a Liga das Nações para ajeitar as peças e se entrosar antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em entrevista ao Olimpíada Todo Dia, o capitão da equipe, Bruninho, falou sobre as expectativas para a competição e o foco na preparação olímpica.

"Sabemos que temos muito para melhorar e evoluir e a Liga das Nações vai ser uma preparação para nós. É lógico que a gente vai entrar cada partida com a faca nos dentes para tentar vencer, mas o mais importante é a gente se preparar o máximo para as Olimpíadas de Paris. O grupo está com foco, motivado para essa missão que temos nesses próximos três meses", disse o levantador.

"O que a gente busca, principalmente, é o entrosamento, é entender que hoje a gente precisa de um grupo muito forte e homogêneo. Essa é a grande diferença que fez com o que o Brasil tivesse resultado nos outros anos. Acho que essa tem que ser a nossa chave para esses três meses, para chegar bem em Paris e também chegar na fase final da Liga das Nações", completou.