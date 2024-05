Laura Pigossi estreia com vitória no quali de Roland Garros

Atual número 119 do ranking da WTA Laura Pigossi estreou com uma vitória tranquila no qualificatório de Roland Garros, na França. A brasileira venceu, nesta terça-feira (21), a estadunidense Elvina Kalieva, 206ª do ranking, por 2 a 0 (duplo 6/1). Pela disputa do qualificatório masculino, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni entram em ação ainda nesta tarde.

Começo com o pé direito!

Cabeça de chave número 20 do quali, Laura Pigossi deu início a sua trajetória no tradicional Grand Slam de Roland Garros com uma ótima atuação. A brasileira dominou a partida do começo ao fim, e não deu chances para a norte-americana. No primeiro set, Pigossi quebrou os dois primeiros saques de Kalieva, e abriu uma ótima vantagem de 5/0. O pneu só não veio porque a adversária encaixou uma boa sequência de saques para confirmar seu primeiro game no duelo. Não fez falta, e a brasileira fechou a parcial em 6/1.

No segundo set, Laura Pigossi manteve a intensidade e começou quebrando o primeiro serviço de Kalieva. A adversária até devolveu a quebra no game seguinte, mas a reação parou por ali. A tenista brasileira quebrou mais três saques da estadunidense e fechou a disputa em 6/1. Por fim, o destaque do triunfo ficou nas ótimas devoluções de Pigossi, que forçou 15 break-points (10 conquistados).