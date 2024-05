Zé Roberto Guimarães e Ana Paula entram para o Hall da Fama

Entre os maiores! Na última segunda-feira (20), os brasileiros Zé Roberto Guimarães e Ana Paula Henkel foram escolhidos para integrar à classe de 2024 do Hall da Fama do Vôlei Internacional (IVHF, em inglês). A própria entidade divulgou o resultados através das redes sociais, em processo decidido através do voto popular. A cerimônia ocorrerá na cidade de Holyoke, nos Estados Unidos, no dia 19 de outubro.

Único brasileiro tricampeão dos Jogos Olímpicos, Zé Roberto venceu a categoria de técnico. Em mais de 30 anos de carreira na função, ele possui quatro medalhas em Olimpíadas (ouro em 1992, 2008 e 2012 e prata em 2020) e outras quatro em Campeonatos Mundiais (2006, 2010, 2014 e 2022). Na premiação da classe de 2024, Zé superou o cubano Gilberto Herrera, o polonês Aleksander Skiba e o norueguês Kåre Mol. Por fim, ele se junta à Bebeto de Freitas e Bernardinho como treinadores do Brasil presentes no Hall da Fama. Já Ana Paula Henkel, venceu a votação popular na categoria de jogadora de vôlei de praia. Oriunda do vôlei de quadra, onde conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Atlanta-1996, a ex-atleta migrou para a praia no ciclo olímpico de Sydney-2000. Assim, na nova modalidade, ela se sagrou campeã de duas edições do Circuito Mundial, em 2003 e 2008. Além disso, Ana também disputou as Olimpíadas de Atenas-2004 e Pequim-2008, competindo com Sandra e Larissa, respectivamente. Para entrar no Hall da Fama, ela derrotou a também brasileira Adriana Samuel, os estadunidenses Elaine Youngs e Tim Hovland e os alemães Julius Brink e Jonas Reckermann.