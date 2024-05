Vela brasileira terá 12 atletas nos Jogos Olímpicos Paris-2024

Análise do "coach"

O head coach da equipe brasileira de vela nos Jogos Olímpicos será ninguém menos que Torben Grael, dono de cinco medalhas olímpicas, incluindo duas de ouro. "Tem um misto de experiência e juventude nessa equipe que eu acho saudável. Nossa expectativa é de manter a nossa tradição de sempre trazer medalha para o nosso país. As classe que podemos dizer que temos um pouquinho mais de chance são a 49er FX, a Kite e a IQFoil", analisou o treinador.

A disputa da vela em Paris-2024 será em Marselha, no Mar Mediterrâneo. Torben disse que as condições são parecidas com as do Rio de Janeiro, o que pode ajudar os brasileiros na competição. "Têm algumas semelhanças com o Rio, por ser um lugar quente, meio instável, com condições variáveis. E acho que isso é bom para a nossa equipe", finalizou.