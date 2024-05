Mateus Alves e Gabriel Sidney param na estreia em Augsburg

Os brasileiros Mateus Alves e Gabriel Roveri Sidney estrearam com derrota no Challenger de Augsburgo, na Alemanha, nes quarta-feira (22). Na chave simples, Mateus foi superado pelo argentino Andrea Collarini. Nas duplas, Gabriel jogou ao lado do francês Evan Furness e perdeu do belga Michael Geerts e do norte-americano Alex Lawson.

Entrando na chave principal do simples como Lucky Loser, Mateus Alves cruzou com o segundo melhor tenista ranqueado do torneio na primeira rodada. Atualmente número 296 da ATP, Collarini fez valer a diferença de mais de 100 posições na lista para Alves (429º) e levou a melhor com parciais de 6/3 e 6/1. A segunda eliminação veio na sequência, na mesma quadra inclusive. Na partida que encerrou a programação da quadra 2, Gabriel Roveri Sidney e Evan Furness tiveram pela frente os cabeças de chave 4, Lawson e Geerts. A dupla 100% europeia confirmou o favoritismo com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h02min de jogo.