Confiante, Cleisson Charles vai em busca da vaga olímpica

A infância de Cleisson não foi fácil, ele relata que aos 11 anos quando perdeu a mãe e foi morar com a irmã, o boxe se tornou o seu principal ambiente de refúgio. "Eu era muito estressado e estourado. Sempre quando eu ia para a academia conseguia ficar mais tranquilo! Ali era como uma terapia para mim. Dentro da minha casa tinha uns momentos que eram muito conturbados, então quando eu chegava no lugar do treino, amarrar o tênis e enfaixar a mão para colocar a luva, era o instante em que eu me acalmava", comentou Cleisson.

Mudança de vida

O boxeador também contou como o esporte mudou a sua vida. Ao crescer no Vidigal, sofria muito por ser um menino de comunidade. Além disso, muitos olhares e perspectivas para o futuro eram negativos. Cleisson destacou a importância de ter conseguido encontrar o boxe e agora ser um atleta da modalidade.

"O meu desenvolvimento no boxe foi muito bom. Eu treinei a minha infância com o Wellington Lisboa. Fui campeão no Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil, e agora sou o atual titular da seleção na categoria de 63,5kg.", disse o boxeador.

A conquista da vaga olímpica é um sonho para Cleisson, mesmo sabendo que iria disputar o Pré-olímpico Mundial de boxe a pouco tempo, o atleta destacou que durante todos esses anos vem treinando duro para cada vez mais se aperfeiçoar na modalidade. "Trabalhei bastante o físico, mas principalmente, a mente. Estou confiante que vai dar certo, me sinto preparado!", falou o atleta.

Vale ressaltar que no último camping internacional que aconteceu na Austrália, Cleisson se destacou bastante. O boxeador realizou duas lutas com bom desempenho e participação. O time com Cleisson, além de Viviane Pereira (75kg) e Wanderson de Oliveira (71kg) já chegou a capital tailandesa para a competição que começa dia 24 de maio.