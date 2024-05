Transmissão ao vivo de Fluminense x Sampaio Corrêa: saiba onde assistir

A equipe de Fernando Diniz vem de vitória contra o Cerro Porteño e classificação antecipada na Copa Libertadores. O treinador deverá mandar a campo seus titulares.

O Sampaio Corrêa quer fazer história no mata-mata e terá um novo treinador à beira do campo: Zé Augusto. Para se classificar, os maranhenses vão precisar vencer no Rio de Janeiro.

Fluminense x Sampaio Corrêa -- Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Amazon Prime