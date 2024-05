Rebeca Andrade ganha sua própria versão da Barbie

O esporte é muito mais do que competir, vencer ou perder. É sobre aprender, se emocionar e inspirar o próximo. Nesta quarta-feira (22), a Rebeca Andrade e a fabricante de brinquedos Mattel deram um bom exemplo disso. A ginasta olímpica brasileira ganhou a sua própria versão da boneca Barbie, em uma edição especial de homenagem a grandes esportistas do mundo.

A ideia da campanha é mostrar as atletas como modelos antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, a marca anunciou oito bonecas que homenageiam mulheres que superaram barreiras no esporte, e inspiram meninas em todo o mundo a acreditarem em seu potencial e perseguirem suas paixões. Além disso, a campanha celebra o 65º aniversário da Barbie.

No Brasil, a Rebeca Andrade foi a escolhida para o seleto grupo do projeto, sendo presenteada por uma boneca única e feita à sua semelhança. A brasileira é medalhista olímpica, vencedora de ouro e prata na competição, bicampeã mundial, e já conquistou mais de dez medalhas em Copas do Mundo.