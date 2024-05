Laura, Meligeni e Thiago vencem e Brasil segue 100% em Roland Garros

Início impecável! Após mais um dia de disputa do qualificatório de Roland Garros, na França, o Brasil continua com 100% de aproveitamento na competição. Laura Pigossi, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro derrotaram seus respectivos adversários e avançaram para a terceira rodada da chave de simples. Mais cedo, o paulista Gustavo Heide também triunfou no seu duelo.

No feminino, Laura venceu a polonesa Katarzyna Kawa, atual 180ª colocada do ranking da WTA, pelo placar de 2 a 0 (6/2 e 6/3). Anteriormente, ela passou pela estadunidense Elvina Kalieva na sua estreia no qualificatório. Em busca da vaga na chave principal, Pigossi irá encarar a romena Cristina Dinu. Tenista de 31 anos de idade, a adversária possui 25 títulos de torneios ITF da carreira e está fazendo sua melhor campanha em um Grand Slam. Entre os homens, Felipe Meligeni passou com facilidade pelo tcheco Zden?k Kolá?. Com uma atuação muito dominante, ele fechou a partida em 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O paulista buscará sua classificação diante do português Jaime Faria. Maior promessa do país no tênis internacional, o rival europeu vive uma grande fase na carreira e conquistou, recentemente, o Challenger de Oeiras, dentro do seu país local.