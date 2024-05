Victoria Strassburger e Leo Iizuka furam o quali do WTT Rio

Victoria viveu uma verdadeira saga para chegar até o Rio de Janeiro para a disputa do WTT Contender. Com o aeroporto de Porto Alegre fechado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, ela pegaria um voo de Caxias do Sul até a capital fluminense, mas ele foi cancelado. A mesa-tenista, então, teve que ir de táxi até Florianópolis, onde enfim conseguiu embarcar para o Rio de Janeiro.

O outro brasileiro que furou o qualificatório foi a jovem promessa Leonardo Iizuka (173º). Ele garantiu seu lugar na chave principal ao derrotar o luxemburguês Luka Mladenovic (122º) por 3 sets a 1 (5/11, 11/8, 11/9 e 11/8), de virada. O brasileiro não se encontrou no primeiro set, mas impôs a partir de então e conseguiu vencer as três parciais seguintes para sair vitorioso.

Mais Brasil no quali

Quem chegou na última rodada do qualifying, mas não venceu foi Henrique Noguti (569º). Ele, que tem 20 anos de idade, acabou superado pelo experiente alemão Ricardo Walther, por 3 sets a 0 (11/8, 11/6 e 11/4). Além dele, outros 16 atletas brasileiros no masculino, incluindo Luca Kumahara, e outras 13 no feminino ficaram pelo caminho na disputa da chave preliminar.

Além disso, Henrique Noguti também se juntou com Joon Shim para disputar o torneio de duplas masculinas. Os dois acabaram derrotados por Hamilton Yamane/Kim Iwasaki por 3 sets a 2 (11/9, 4/11, 11/8, 4/11 e 11/5), e não avançaram. Já nas duplas femininas, Abigail Menezes/Sofia Kano perdeu para as japonesas Honoka Hashimoto/Hitomi Sato por 3 a 0 (11/1, 11/3 e 11/4) e também pararam no quali.

Brasileiros nas chaves principais

Com isso, o Brasil terá dez representantes nas chaves principais individuais do WTT Contender do Rio de Janeiro. Serão cinco no masculino, com Hugo Calderano, Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro, Eric Jouti e Leonardo Iizuka, e cinco no feminino, com Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Bruna Alexandre e Victoria Strassburger. Os jogos acontecerão a partir desta quinta-feira (23).