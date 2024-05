Brasil estreia nesta sexta na Malmö Cup de goalball feminino

A Seleção Brasileira feminina de goalball fará sua estreia na Malmö Cup, na Suécia, nesta sexta-feira (24), às 6h45, contra o Canadá. O tradicional torneio da modalidade acontece desde o ano de 2000, e contará com dez equipes na atual edição. A competição será realizada ao longo de três dias e terá a final disputada no domingo. Todas as partidas terão transmissão ao vivo.

Entre os dez participantes, estão sete das oito participantes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024: Turquia (atual campeã mundial e bicampeã paralímpica), Coreia do Sul (vice-campeã do mundo), Canadá (campeã das Américas), China (campeã da Ásia/Pacífico), Japão (segundo colocado dos Jogos Mundiais da IBSA), Brasil (terceiro colocado dos Jogos Mundiais da IBSA) e França (país-sede da Paralimpíada). Já as seleções de goalball da Grécia, Ucrânia e um combinado representando a Suécia completam o torneio.

O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Canadá, China, Ucrânia e Suécia. Cada país fará dois confrontos por dia. Assim, as duas melhores equipes de cada chave se cruzam nas semifinais. Por fim, o segundo adversário da Seleção Brasileira de goalball na sexta-feira será a Ucrânia.