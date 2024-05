Atalanta pulveriza invencibilidade do Leverkusen e é campeã

Alonso teria 15 minutos no intervalo para tentar o que parecia impossível.

E voltou com o nigeriano Boniface no lugar do croata Stanisic.

Só que a Atalanta voltou ainda mais agressiva, muito mais para tentar liquidar o jogo do que para segurar a vantagem.

O brasileiro Éderson, recém-convocado para a Seleção, acertava todas as destruições, mas errava muitos passes pela Atalanta, como fazia no Cruzeiro, Corinthians e, menos, no Fortaleza.

Alonso mexeu mais duas vezes porque, ao contrário do acontecido em 12 dos 51 jogos sem derrotas, segundo o DataESPN, o Leverkusen não dava a impressão de que reagiria, por mais que o cansaço italiano fosse evidente, tamanho o esforço para parar o fenômeno alemão.

E era mesmo noite de Lookman, que fez um golaço, aos 75, depois de pedalar na frente do zagueiro e soltar uma bomba no ângulo: 3 a 0!