Orlando Luz vai às quartas em Skopje ao lado de Tsitsipas

Orlando Luz estreou com vitória nas duplas do Challenger de Skopje, na Macedônia do Norte. Nesta quarta-feira (22), Luz e o grego Petros Tsitsipas derrotaram a parceria de tenistas da Austrália e do Taipé Chinês na primeira rodada. Marcelo Zormann e indiano perderam de virada.

Jogando ao lado de Petros Tsitsipas, irmão mais novo do grego top-10 da ATP, Orlando Luz encarou a dupla de Ray Ho, do Taipé Chinês, e do australiano Callum Puttergill. Conquistando uma quebra no primeiro set e duas no segundo, Luz e Petros avançaram aplicando um duplo 6/3. Eles encararam a parceria do vevezuelano Luis Martinez e do colombiano Cristian Rodriguez, cabeças de chave 2, por um lugar na semifinal. Marcelo Zormann e o indiano Niki Poonacha entraram como a parceria cabeça de chave número 3 do Challenger de Skopje. Eles enfrentaram a dupla norte-americana formada por Ryan Seggerman e Patrik Trhac na primeira rodada. Zormann e Poonacha começaram na frente, mas tomaram a virada e se despediram com parciais de 3/6, 6/1 e 10-8.