Rosie Huntington-Whiteley, atriz de 'Mad Max', posa nua em Cannes

Rosie Huntington-Whiteley, 37, atriz e supermodelo britânica, usou suas redes sociais na manhã de hoje para compartilhar um clique para lá de ousado, em que aparece nua.

O que aconteceu

A atriz, que é conhecida por integrar o elenco 'Mad Max: Estrada da Fúria' (2015), apareceu deitada no quarto do hotel em Cannes, na França, mostrando o bumbum.

De bruços, a modelo também exibiu suas joias: um colar que combinava com um par de brincos da Tiffany - peças que, provavelmente, irá usar no tapete vermelho do Festival de Cannes.