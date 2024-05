Lorraine Martins chega em 6º lugar nos 200m em Marselha

Em busca do índice olímpico e de pontos no ranking mundial, Lorraine Martins entrou em ação no Meeting de Marselha de atletismo. Na competição realizada na cidade francesa, a velocista brasileira disputou os 200m rasos feminino e cruzou a linha de chegada na sexta posição.

Lorraine Martins completou os 200m com a marca de 23s77. O tempo está bem distante do índice olímpico da prova, que é de 22s57. Além disso, o resultado não é o melhor feito pela velocista brasileira em 2024. No último dia 17, Lorraine conseguiu correr a distância para 23s41 no Meeting do Chipre. No Meeting de Marselha de atletismo, os 200m rasos feminino terminaram com a britânica Amy Hunt faturando a medalha de ouro com a marca de 23s11. Sarah Atcho-Jaquier, da Suíça, chegou logo depois com 23s42. A francesa Maroussia Pare fez sua melhor corrida em 2024 com 23s52 e levou a medalha de bronze.