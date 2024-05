Equipe Olímpica de Refugiados terá 36 atletas em Paris

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira (02), os nomes dos atletas que formarão a Equipe Olímpica de Refugiados de Paris-2024. Serão 36 esportistas que representarão a população mundial deslocada de mais de 100 milhões de pessoas nos Jogos Olímpicos.

Os atletas vêm de 11 países de origem diferentes e estão acolhidos por 15 comitês olímpicos diferentes. Eles competirão em 13 modalidades: atletismo, badminton, boxe, breaking, canoagem slalom, canoagem velocidade, ciclismo estrada, judô, levantamento de peso, natação, taekwondo, tiro esportivo e wrestling.

"Nós os recebemos de braços abertos. Vocês são um enriquecimento para nossa Comunidade Olímpica e para nossas sociedades. Com sua participação nos Jogos Olímpicos, vocês demonstrarão o potencial humano de resiliência e excelência. Isso enviará uma mensagem de esperança para mais de 100 milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo", disse o presidente do COI, Thomas Bach, durante o anúncio.