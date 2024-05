Corinthians repete time de goleada para jogo da Copa do Brasil; veja

O Corinthians está definido com a mesma escalação da goleada por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors para enfrentar o América-RN, na Neo Química Arena, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro vai a campo novamente com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Paulinho, que foi desfalque no último jogo, retorna ao banco de reservas.

Já o América foi escalado com: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan e Marquinhos; Norberto, Wenderson, Ferreira e Souza; Gustavo Henrique. O técnico é Marquinhos Santos, que promoveu mudanças no time do jogo da ida e vai com linha de cinco.