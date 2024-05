13 nadadores brasileiros batem índice do CPB para Paris

Outro atleta que se aproxima de uma estreia nos Jogos é o campeão mundial Samuel Oliveira, da classe S5 (comprometimento físico-motor). O nadador paulista bateu o índice na prova em que também foi campeão mundial em Manchester, no ano passado: os 50m borboleta. Assim, ele completou o percurso em 32s63, dois segundos mais rápidos do que os 35s05 definidos pelo CPB.

"Eu queria diminuir ainda mais este tempo, mas estou muito feliz. É muito importante este índice, que me aproxima dos meus primeiros Jogos. Eu estou me dedicando demais, treinando muito em todo esse ciclo. Serão três dias de Seletivas, com muitas provas, então é importante conseguir esse índice logo na primeira competição", afirmou o atleta de 18 anos.

Outros destaques

O carioca Douglas Matera, dono de oito medalhas de ouro do último Parapan, nadou a prova dos 100m borboleta em 59s53, melhor que o índice para a classe S12 (baixa visão), de 1min01s17. "Sai muito feliz por ter conseguido esse índice que me aproxima de minha segunda participação nos Jogos. A ideia era garantir logo esse índice, tirar um pouco de pressão, e nadar as demais provas da Seletiva diminuindo meus tempos", afirmou o nadador..

Do mesmo modo, outros atletas a superar o índice para Paris foram a potiguar Cecília Araújo (S8, comprometimento físico-motor), o catarinense Talisson Glock (S6, comprometimento físico-motor), a pernambucana Carol Santiago (S12, baixa visão), a paranaense Vitória Ribeiro (S8, comprometimento físico-motor), o paulista Gabriel Bandeira (S14, deficiência intelectual), a carioca Lídia Cruz (S4, comprometimento físico-motor), o paulista José Ronaldo da Silva (S1, comprometimento físico-motor), o mineiro Gabriel Araújo (S2, comprometimento físico-motor), a paraense Lucilene Sousa (S12) e a cearense Edênia Garcia (S3, comprometimento físico-motor). Além disso, o capixaba Breno Braga (S12) também superou o índice, porém não está elegível aos Jogos por não cumprir todos os critérios de entrada.

A abertura do Open ainda registrou a quebra de um recorde das Américas, por José Ronaldo. O nadador completou os 50m costas, da classe S1, em 1min15s35. A melhor marca continental já era dele, 1min19s19, registrados no Parapan de Santiago, em novembro de 2023. Além do Open, a disputa pelas vagas em Paris-2024 terá ainda mais uma etapa. Os atletas ainda poderão buscar o Índice A na Primeira Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de natação. A competição acontecerá entre os dias 16 a 18 de maio, também no CT, em São Paulo.