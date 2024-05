Handebol: Ana Paula se diz injustiçada após ser descartada de seleção para Olimpíadas

Segundo ela, o treinador disse que tomou a decisão em função das informações passadas a ele pela médica da seleção, Pauline Bittencourt, que não garantiu que Ana Paula Rodrigues teria condições de treinar e jogar como as outras até os Jogos Olímpicos. A jogadora, por sua vez, contesta o argumento do treinador. "A Marina (Calister, fisioterapeuta da seleção brasileira), que está fazendo o tratamento comigo, acredita que eu chegaria aos Jogos Olímpicos com 80% das minhas condições e que eu conseguiria jogar. Se ele prefere levar uma jogadora 100% com menos experiência do que eu com 80%, a decisão é dele. Gostaria apenas de ter tido a chance de mostrar na quadra que teria condições de jogar", lamentou mais uma vez a atleta.

A conversa com Cristiano Rocha aconteceu esta semana, mas o primeiro indício de que ficaria fora da Olimpíada veio no final de abril. Ou seja, três meses antes dos Jogos e quatro meses após o início do tratamento. Segundo Ana Paula Rodrigues, a médica Pauline Bittencourt a avisou que o treinador só gostaria de contar em Paris-2024 com jogadoras que estivessem com 100% de suas condições.

"Até uma pessoa leiga saberia que eu não estaria 100% depois de seis meses de cirurgia de LCA. Isso é claro! Todos sabiam que eu não chegaria aos 100%, então porque não falaram pra eu voltar pra casa e me recuperar com tranquilidade? Se eu soubesse que não iriam contar comigo, teria logo aproveitado esse tempo que iria fica parada me recuperando pra engravidar e tal, poderia ter tido outros planos", revelou com muita mágoa.

O drama

O drama de Ana Paula Rodrigues começou em dezembro do ano passado, quando ela se machucou o jogo diante da Argentina pelo Mundial de handebol feminino. Em casos como o dela, o prazo previsto de recuperação é de oito meses. Para poder jogar a Olimpíada, ela precisaria antecipar essa recuperação. Em princípio, houve a promessa por parte da Confederação Brasileira de Handebol de esperariam até o limite para saber se ela teria ou não condições de estar apta a tempo de ser convocada.

O que mais magoa a atleta, entretanto, é o fato da decisão ter sido tomada com tanta antecedência. Ela não vai ter a oportunidade de mostrar em quadra que poderia jogar. "A previsão era eu voltar a treinar na quadra no último dia 15, com cinco meses de cirurgia e um mês antes da fase de treinamento. Mas decidimos suspender isso depois do que a doutora Pauline me falou no fim de abril", explicou a jogadora. Ana Paula vai retornar para São Luís, do Maranhão, no próximo dia 1 de junho, ao invés de permanecer fazendo o tratamento em São Paulo.