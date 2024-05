Bruna Takahashi e Vitor Ishiy vencem na estreia do WTT Rio

"Eu estava nervosa no começo e não começamos muito bem. O jogo foi muito nos detalhes, questão de efeito, altura e variedade. Nós conseguimos no acostumar um pouco mais no final e estivemos um pouco mais esperto do que eles", disse Bruna. "É muito bom jogar no Brasil, junto da torcida. Lógico que tem aquele nervosismo, nós estávamos lentos e é sempre difícil jogar com eles. É a primeira vez que ganhamos deles, então foi muito bom sair com essa vitória", completou Ishiy.

Mais Brasil no Rio

Com a vitória, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy se classificaram para as quartas de final do WTT Conteneder do Rio de Janeiro. Agora, eles enfrentarão os sul-coreanos Shin Yubin/Lim Jonghoon, dupla que também está classificada para Paris-2024. Os brasileiros são os 17º colocados do ranking mundial de duplas mistas, enquanto os asiáticos aparecem em terceiro lugar.

Enquanto Bruna e Vitor avançaram, outras três duplas mistas brasileiras caíram na estreia. Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro perderam de virada para os franceses Oceane Guisnel/Thibault Poret, por 3 sets a 2 (6/11, 7/11, 11/7, 11/6 e 11/8). Laura Watanabe e Leonardo Iizuka perderam para os japoneses Yuta Tanaka/Miyu Nagasaki por 3 a 1 (11/2, 11/5, 7/11 e 11/2). Por fim, Victoria Strassburger e Rafael Turrini foram derrotados pelos espanhóis Alvaro Robles/Maria Xiao por 3 a 1 (11/6, 11/7, 7/11 e 11/5).

O WTT Contender do Rio de Janeiro segue em disputa ao longo desta quinta-feira (23). Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Vitor Ishiy, Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro, Bruna Alexandre, Eric Jouti, Laura Watanabe, Leonardo Iizuka e Victoria Strassburger farão suas estreias na competição individual. Iizuka e Victoria chegaram na chave principal após furarem o qualifying, enquanto os demais se garantiram de forma direta pelos seus rankings.