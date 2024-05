Daniel Dutra e Paulo André caem nas quartas em Augsburg

Fim da linha para os brasileiros no Challenger de Augsburgo, na Alemanha. Nesta quinta-feira (23), a parceria do Brasil, Daniel Dutra e Paulo André, caiu nas quartas de final do torneio em duplas. Os brasileiros enfrentaram a equipe composta pelo austríaco David Pichler e o tcheco Michael Vrbensky. A derrota teve o placar de 2-0, com parciais de 2/6 e 5/7 em 1h17. Assim, com a eliminação, o país encerra a participação na Alemanha.

A trajetória da dupla brasileira no Challenger de Augsburgo começou ontem (22), nas oitavas de final. Por lá, os adversários foram o brasileiro Mateus Alves junto ao australiano Adam Taylor. No duelo, vitória para a dupla 100% do Brasil por 2 a 0 (6/2 e 7/5). Daniel Dutra e Paulo André, então, avançaram para a disputa das quartas de final do torneio. Mas, desta vez, não tiveram o mesmo desempenho da partida anterior.

No confronto, David Pichler e Michael Vrbensky foram dominantes no primeiro set. Logo no início da parcial, o austríaco e o tcheco quebraram o saque dos brasileiros, e abriram 2/0. Daniel e Paulo até reagiram na sequência, devolvendo a quebra no quarto game e empatando o duelo em 2/2. No entanto, os adversários venceram mais dois saques da dupla brasileira e fecharam o set em 6/2.