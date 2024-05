Orlando Luz e Petros Tsitsipas caem nas quartas de Skopje

Orlando Luz e Petros Tsitsipas deram adeus ao Challenger de Skopje, na Macedônia do Norte. O brasileiro e o grego estiveram juntos na disputa das quartas de final do torneio, mas caíram diante de Cristian Rodriguez e David Martinez. A derrota no confronto foi de 2 a 0, com parciais de 2/6 e 4/6 em 1h13 de partida.

Jogando ao lado de Petros Tsitsipas, irmão mais novo do grego top-10 da ATP, Orlando Luz encarou a dupla de Cristian Rodriguez, da Colômbia, e do venezuelano David Martinez. Os adversários eram os segundos cabeças de chave do Challenger de Skopje, e conseguiram ditar o ritmo da partida.

Na primeira parcial, Rodriguez e Martinez quebraram o serviço de Luz/Tsitsipas no terceiro game, e abriram 3/1. A dupla do brasileiro chegou perto de devolver a quebra no sexto game, mas não aproveitou o único break-point que teve durante a parcial. Na sequência, perderam mais um game sacando e viram as chances de virar a parcial acabarem.