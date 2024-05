Hugo Calderano debuta no WTT Rio diante de atleta indiano

Mais sobre Calderano no Brasil

Entre os Jogos Olímpicos Rio-2016 e o WTT Contender Rio de Janeiro de 2024, Hugo Calderano viveu outros momentos marcantes em seu país. Em 2017, em evento do circuito internacional, ele foi campeão do Aberto do Brasil, em São Paulo. No ano seguinte, o mesatenista brasileiro conquistou o troféu do Campeonato Brasileiro, em Concórdia (SC).

Já em 2022, Hugo Calderano disputou o Desafio Brasil x França, também realizado na Arena Carioca I. Ele competiu no Brasil pela última vez no WTT Contender Rio de Janeiro de 2023, porém não foi bem, pois foi eliminado na primeira rodada pelo sul-coreano Cho Seungmin. O mesatenista brasileiro soma cinco conquistas de WTT: campeão do Contender em Doha (2021 e 2023), do Contender Túnis (2022), do Contender Durban (2023) e do Contender Muscat (2023).

Destaques internacionais

A chave de simples do WTT Contender Rio de Janeiro de 2024 contará com três jogadores que figuram entre os 20 melhores do mundo na atualidade. Sendo assim, Hugo Calderano terá como principais desafiantes Tomokazu Harimoto, 10º do ranking mundial, e Shunsuke Togami, 20º da atualidade, ambos do Japão. Campeão da edição de 2023, Mattias Falck, da Suécia, não estará em solo carioca desta vez.