Gabriela Cé se despede do ITF de Grado na primeira rodada

Fim da linha para a brasileira Gabriela Cé no ITF W75 de Grado, na Itália. Depois de furar o qualificatório, a tenista de 31 acabou derrotada na primeira rodada da chave principal do torneio. Sua algoz foi a italiana Alessandra Mazzola, que avançou às oitavas com parciais de 6/4 e 6/2.

Mazzola dominou a brasileira desde o primeiro set. A italiana de 22 anos atualmente na posição 838 da WTA foi agressiva nas devoluções contra a brasileira número 438 da lista. Ela conseguiu somar 14 pontos em games que Cé sacou e sofreu apenas 4 no seu serviço. Assim, provocou quatro chances de quebra, das quais converteu duas e abriu 1 a 0 mesmo sofrendo uma quebra. Gabriela Cé voltou devolvendo melhor e equilibrou a partida. Apesar disso, a italiana conseguiu levar a melhor nos momentos chaves da segunda parcial. Foram três breakpoints para cada lado. Enquanto a brasileira não conseguiu converter as que teve, Mazzola conquistou duas quebras para sair com a vitória.