Sophia Kelmer e Guilherme Costa avançam no Pré-Paralímpico

Lucas Arabian fez 3 a 0 no russo Grigorii Isakov em sua estreia na classe 5. Ele lidera o seu grupo, mas ainda tem mais dois compromissos para carimbar sua vaga na próxima fase. Por outro lado, seu xará na classe 9, Lucas Carvalho, perdeu de 3 a 0 para o japonês Koyo Iwabuchi na primeira rodada e agora precisa vencer David Pulpan nesta sexta para avançar. Gabriel Antunes deu adeus ao torneio na classe 10 com uma partida de antecedência após perder duas vezes nesta quinta-feira.

Feminino

Sophia Kelmer já tem lugar garantido no mata-mata da classe 8 feminina. Nesta quinta-feira, a brasileira venceu os jogos contra a alemã Nina Reck e a cazaque Balziya Tash por 3 a 0 e assegurou a liderança do grupo 1. Além disso, os placares sem sets perdidos praticamente lhe encaminharam uma vaga direta na semifinal.



Top-10 do ranking da classe 1, Carla Maia disputa vaga também com atletas da classe 2 no Pré-Paralímpico de tênis de mesa. Ela estreou com derrota na fase de grupos para a argentina Maria Constanza Garrone. Dessa forma, precisa vencer a saudita Zahra Al Tala na última rodada para ir às eliminatórias.

Assim como Carla, Aline Ferreira também tem um cenário parecido na classe 7 feminina.Ela perdeu da russa Victoriya Safonova na estreia e agora joga por uma vaga nas eliminatórias contra a japonesa Setsu Tsunda. Mesma coisa com Jennyfer Parinos na classe 9. Com uma vitória e uma derrota, Parinos tem duelo direto com a cazaque Altynay Yerzhankyzy pela segunda vaga de sua chave.