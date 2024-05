Futebol de cegos conhece grupo da Paralimpíada neste sábado

Pote 1 : Argentina e Brasil

: Argentina e Brasil Pote 2: Japão e China

Japão e China Pote 3: França e Marrocos

França e Marrocos Pote 4: Colômbia e Turquia

Observações: Times do mesmo pote não cairão no mesmo grupo. Sendo assim, brasileiros e argentinos estarão em grupos diferentes;

Para promoção da modalidade, a França será alocada automaticamente como cabeça de chave no Grupo A;

Os demais potes ficam divididos nos Grupos A e B;

Uma vez decididos os grupos, as equipes do Grupo A receberão um número: 2, 3 ou 4. A França terá automaticamente o número 1. E as equipes do Grupo B receberão qualquer um dos seguintes números: 1, 2, 3 ou 4. Teste antes de Paris Sete das oito seleções classificadas à Paris-2024 disputam o Grand Prix de futebol de cegos a partir deste domingo (26). A competição acontece em Schiltigheim, na França, e vai de teste para os Jogos Paralímpicos. Campeão da última edição, o Brasil está no Grupo B, junto com França, Colômbia e Tailândia. A estreia está marcada para às 11h (de Brasília), diante dos tailandeses. Todos os jogos contam com transmissão ao vivo da blindfootball.sport .