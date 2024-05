Sassá é cestinha em atropelo do Sampaio pela LBF

Sassá Gonçalves foi um dos destaques da vitória do Sampaio Basquete neste sábado (11). As atuais vice-campeãs da LBF (Liga de Basquete Feminino) entraram em quadra pelo returno da temporada regular de 2024. Enfrentando a Liga Desportiva de Ponta Grossa, a jogadora fez 25 pontos no atropelo do Tubarão por 96 a 47. No Rio, o Ituano venceu o Mesquita de virada.

Com os 25 pontos, Sassá terminou como a cestinha da partida. Além disso, ela ainda contribuiu para a equipe ao pegar cinco rebotes e dar duas assistências. Também pelo Tubarão, a norte-americana Trinity Baptiste se destacou ao ficar perto de anotar um duplo-duplo com 20 pontos e 9 rebotes. Do outro lado da quadra, Giovanna Carey fez 16 pontos e foi a maior pontuadora de Ponta Grossa. Atualmente na vice-liderança da LBF, o Sampaio Basquete retorna à quadra na próxima terça-feira (14), quando recebe o Corinthians. Já a Liga Desportiva de Ponta Grossa tem seu próximo compromisso agendado para o dia 22, jogando em casa contra o Sodiê Mesquita.