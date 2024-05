Cruzeiro derrota o Botafogo e entra no G-8 do Brasileiro Feminino

As pontas Fabiola Sandoval e Vanessinha e a jovem volante Rebeca foram as autoras dos gols das Cabulosas no confronto. Elas alcançaram sua quarta vitória no torneio e alcançaram a marca de 15 pontos conquistados. O Botafogo, que recém subiu da segunda divisão nacional, parou na 12ª posição e está perto de entrar na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, as mineiras encaram o Santos na sexta-feira (17), às 19h. Já o Fogão, mede forças com o Avaí/Kindermann na mesma data, às 15h.

Sobre a partida

A primeira chegada perigosa da partida saiu do lado do Cruzeiro. Aos 13 minutos, a meia Byanca Brasil invadiu a área e finalizou forte para a boa defesa da goleira Michelle. Na sequência, ótimo cruzamento da ponta direita Sandoval e a cabeçada parou em ótima intervenção da Michelle. Porém, minutos depois, ela não conseguiu evitar o gol da ponta Vanessinha, que chutou no cantinho para abrir o placar. No fim da etapa inicial, a meia Mari Pires finalizou, a arqueira do Botafogo deu rebote e Sandoval ampliou para 2 a 0.